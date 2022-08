Tamponamenti a catena sulla statale: 16 veicoli coinvolti

BRINDISI - Sedici automobili in totale sono rimaste coinvolte in quattro doversi incidenti avvenuto questa mattina (giovedì 25 agosto 2022) sulla strada statale 16, altezza svincolo per Bozzano a Brindisi, tra le 10:30 e le 15. Sul posto hanno operato gli agenti della polizia Stradale e pattuglie della polizia locale di Brindisi. Nessun ferito, fortunatamente, solo danni ai veicoli.