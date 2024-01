Tamponamento vicino alla svincolo della superstrada: traffico rallentato

BRINDISI - Un tamponamento ha generato rallentamenti nei pressi del cosiddetto "incrocio della morte", un nodo importante per la viabilità di Brindisi. E' avvenuto intorno alle 19 di oggi, venerdì 5 gennaio 2024. Gli agenti della polizia locale sono sul luogo anche per gestire il traffico, congestionato in seguito all'impatto.

Risultano tre vetture coinvolte e un ferito, per fortuna in maniera non grave. Il tratto di strada in cui è avvenuto il tamponamento è lo svincolo della superstrada per Lecce, nel tratto in cui si innesta la complanare che interessa il quartiere Sant'Angelo. Come detto, è un tratto di strada essenziale per la viabilità brindisina.