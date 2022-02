Auto tampona furgone, feriti lievi: interviene la polizia locale

BRINDISI - Non riesce ad evitare un furgone e lo tampona. L'incidente è accaduto intorno alle 16 di oggi (martedì 22 febbraio) nei pressi del palazzetto dello sport, sulla strada che collega il quartiere Sant'Elia a La Rosa.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, una Fiat Punto guidata da una donna, non è riuscita ad evitare l'impatto con un Iveco Daily, tamponandolo. Nessuno è in pericolo di vita. Sul posto la pattuglia della polizia locale per coordinare la viabilità e la struttura operativa Pissta interessata alla bonifica dell'asfalto dopo un incidente stradale.