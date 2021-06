Travolge gruppo di ciclisti e non si ferma: caccia ad un pick up scuro

CAROVIGNO – Ha tirato dritto dopo aver urtato un ciclista che procedeva con un gruppo di amici. E’ caccia al conducente di un pick-up scuro che stamattina (domenica 20 giugno) ha causato un incidente sulla complanare, lato monte, della strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, nel tratto compreso fra Apani e Torre Guaceto, nell'agro di Carovigno. Il veicolo ha urtato con lo specchietto retrovisore la clavicola di uno dei ciclisti. Poi si è dileguato. Il malcapitato, soccorso dal personale del 118, fortunatamente non versa in gravi condizioni. Sul posto si è recata la Polizia Locale di Carovigno al comando di Lorenzo Renna, che ha recuperato lo specchietto retrovisore, finito per terra a seguito dell'impatto. Una nota di ricerca del Suv è stata diramata a tutte le polizie locali della provincia di Brindisi. Chiunque avesse notizie può contattare la Polizia Locale di Carovigno al numero di telefono 0831/995959 o via mail all’indirizzo comandante.polizialocale@comune.carovigno.it.