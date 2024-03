Camion si ribalta sulla provinciale: chiusa la strada per il mare

SAN PIETRO VERNOTICO - Una strada provinciale bloccata a causa di un camion ribaltato. Questo, per il momento, è l'esito di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 29 marzo, sulla sp 86 che collega San Pietro Vernotico a Campo di mare. Il sinistro si è verificato per cause da accertare all’altezza della curva che conduce in contrada Fauso, dove c’è una cappella che ospita la statua di Sant'Antonino.

Il mezzo coinvolto, che sta perdendo carburante, trasportava alcune bombole di gas compresso Nas che sono cadute sull'asfalto. Anche per questo l'area è oggetto di una bonifica attenta da parte dei vigili del fuoco, giunti subito sul posto così come il soccorso stradale Pissta. Insieme a loro sono presenti anche carabinieri e polizia locale, che hanno dovuto momentaneamente bloccare la strada. La Protezione Civile sta offrendo supporto ai passanti, indicando il percorso alternativo da seguire. Da quanto si apprende, per rimuovere il camion è stato richiesto l'utilizzo di un'autogrù. Ciò fa presegire che l'arteria rimarrà inagibile ancora per qualche ora.

