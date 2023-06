Camion si ribalta sulla superstrada, autista incastrato tra le lamiere

FRANCAVILLA FONTANA - Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi (20 giugno) sulla strada statale 7 in direzione Taranto, all'altezza dell'uscita Francavilla Fontana Nord.

Per cause da accertare, un camion è uscito fuori dalla carreggiata ribaltandosi. L'autista è rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Francavilla Fontana con l'ausilio dell'autogru proveniente dal comando di Brindisi. L'essenziale intervento dei pompieri è valso al soccorso dell'uomo alla guida e alla messa in sicurezza del mezzo. Nello specifico, sono stati bonificati sia l'impianto elettrico che il carburante, per vitare eventuali inneschi. Sul posto è giunta anche la polizia stradale e, per i controlli del caso, il personale sanitario del 118.