Scontro fra un motocarro e un camion, 86enne in prognosi riservata

CAMPI SALENTINA (LECCE) – Un anziano di 86 anni di Campi Salentina, D.A. le sue iniziali, è ricoverato da ieri pomeriggio in prognosi riservata nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce a causa di un incidente avvenuto qualche ora prima sulla strada provinciale 101, che conduce verso Cellino San Marco.

Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata nell’agro di Campi Salentina. L’anziano era alla guida di un motocarro Ape, quando, all’altezza di un incrocio, per cause in fase d’accertamento, è avvenuta la collisione con un camion. Alla guida di quest’ultimo veicolo si trovava un uomo di 41 anni di San Donaci. L’impatto deve essere stato piuttosto forte, tanto che l’86enne è rimasto ferito, mentre il 41enne, probabilmente anche grazie al fatto di trovarsi a bordo di un mezzo decisamente più pesante, non ha riportato particolari conseguenze.

L’anziano di Campi Salentina è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale a Lecce. Probabilmente le sue condizioni non sembravano, al momento del primo intervento, molto gravi; tuttavia, la situazione è cambiata nel pomeriggio, quando l’anziano è stato giudicato in prognosi riservata. I rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione di Campi Salentina. I due veicoli sono stati sequestrati, come da prassi in queste circostanze.