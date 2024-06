Auto fuori controllo finisce contro la statua di Gesù e la distrugge

CAROVIGNO - Ad avere la peggio è stata la statua. Il conducente, fortunatamente, non versa in gravi condizioni. È stato portato in codice giallo in ospedale dai sanitari del 118. A ricostruire la dinamica dell'incidente ci penserà la polizia locale di Carovigno. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 giugno 2024, nei pressi del cimitero comunale.

Il guidatore, per cause ancora in fase d'accertamento, ha perso il controllo della propria auto, in leggera discesa. L'impatto tra il paraurti e il blocco di marmo è stato notevole. Se quest'ultimo ha resistito abbastanza bene, non si può dire lo stesso della vettura. E della statua raffigurante Gesù Cristo, che è rovinata al suolo, andando in pezzi.