Incidente nella notte in superstrada: sei veicoli coinvolti e diversi feriti

CAROVIGNO - È di sei veicoli coinvolti e diversi feriti - di cui due trasportati all'ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso e cinque in codice arancione - il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio 2024. È avvenuto poco dopo le 3. Teatro del sinistro, la strada statale 379, la superstrada che da Brindisi conduce a Bari.

La carreggiata è quella direzione sud, che porta al capoluogo adriatico, all'altezza dell'uscita per Specchiolla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118. Stando alle prime informazioni, sarebbero addirittura undici le persone ferite, di cui due particolarmente gravi, ma nessuna di loro, fortunatamente, verserebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente sarà ricostruita dagli agenti della stradale e non si esclude che l'asfalto viscido, a causa delle piogge di ieri, abbia fatto la sua parte. La carreggiata è stata chiusa, visto che l'alto numero di veicoli coinvolti non ha reso agevole le operazioni di rimozione. Il traffico è stato deviato sulla complanare. Nella mattinata di domenica, intorno alle 8:30, le operazioni non erano ancora terminate.

Stando a una prima - e sommaria - ricostruzione della dinamica, pare che due auto si siano fermate, probabilmente a prestare soccorso. Una di queste è stata travolta da un altro mezzo che sopraggiungeva, per poi finire nel canale laterale con gli occupanti a bordo.

Articolo aggiornato alle 10:10 (dinamica)

