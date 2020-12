Auto sbanda e invade la carreggiata opposta, paura sulla provinciale

CEGLIE MESSAPICA - Per fortuna solo danni ai veicoli nell'impatto che questa mattina, mercoledì 16 dicembre, intorno alle ore 7 ha coinvolto una Fiat Brava e una Fiat Croma che viaggiavano sulla provinciale che collega Ceglie Messapica a Villa Castelli. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale del Comune messapico che ha rilevato il sinistro, la Fiat Croma, proveniente da Villa Castelli, all'altezza di contrada Donna Lucrezia, ha perso il controllo, urtando la Fiat Brava che procedeva da Ceglie e andando, quindi, ad invadere la carreggiata opposta. Sul posto sono intervenuti, anche, i Carabinieri del comando di San Vito dei Normanni. Il traffico è stato interdetto per circa un'ora in entrambe le direzioni. Nessuna ferita per entrambi i conducenti delle auto.