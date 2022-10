Incidente in via delle Grotte, non ce l'ha fatta una delle anziane coinvolte nello schianto

CEGLIE MESSAPICA - Non ce l'ha fatta una delle anziane rimasta coinvolta in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 27 ottobre 2022) in via delle Grotte a Ceglie Messapica. L.L. è scomparsa a 83 anni all'ospedale Perrino di Brindisi questa mattina dove era stata sottoposta ad un delicato intervento per uno schiacciamento della gabbia toracica. Le condizioni della donna, in particolare, erano apparse fin da subito disperate. L'incidente autonomo si è verificato in zona Grotte di Montevicoli. L'83enne viaggiava in una Fiat Panda insieme alla sorella e al fratello (alla guida). Sarà la polizia locale a far luce sulle cause che hanno portato al verificarsi del sinistro. L'uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro un muro di cinta di una abitazione. I tre sono stati soccorsi dal personale del 118. Uno schianto terribile, con i vigili del fuoco che hanno faticato non poco per estrarre le tre persone dall'abitacolo.