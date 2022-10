Auto si schianta contro il muro alla discesa delle Grotte, tre anziani in ospedale

CEGLIE MESSAPICA - Paura in centro Grotte di Montevicoli a Ceglie Messapica. Un'auto è uscita dalla carreggiata mentre procedeva in discesa, schiantandosi contro il muro di cinta di una abitazione. E' accaduto intorno alle 17.30 di questo pomeriggio (giovedì 27 ottobre 2022).

Sulla Fiat Panda viaggiava una famiglia, due sorelle ed il fratello alla guida, tutti oltraottantenni, diretti verso la propria abitazione rurale. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Ceglie Messapica, impegnata nei rilievi, l'anziano alla guida dell'auto mentre effettuava la discesa di via delle Grotte, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un muro.

Sul posto dopo poco sono giunte due ambulanze del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto le persone dall'abitacolo e la pattuglia della polizia locale. Le due sorelle ed il fratello sono stati trasportati presso l'ospedale di Francavilla Fontana per le cure del caso.