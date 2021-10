Perde il controllo dell'auto, investe un pedone e finisce contro un garage

Nell'incidente avvenuto in corso Verdi poco dopo le 15:30 di oggi (venerdì 1 ottobre) coinvolta una 37enne trasportata al Perrino di Brindisi

CEGLIE MESSAPICA - E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 ottobre, lungo corso Verdi a Ceglie Messapica. Poco dopo le 15:30, una 78enne ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed ha investito una 37enne che stava attraversando, concludendo la sua corsa contro un garage.

Sul posto è intervenuta subito la pattuglia della Polizia locale e i sanitari del 118 che hanno soccorso la 37enne trasportandola per accertamenti al Perrino di Brindisi. Nessuna conseguenza, invece, per la conducente dell'autovettura. Danni di lieve entità per la Fiat.