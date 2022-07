Si ribalta con il quad e finisce fuori strada, muore imprenditore agricolo

CEGLIE MESSAPICA - Si sono svolti questo pomeriggio (lunedì 4 luglio 2022) i funerali di R.P., 66enne imprenditore agricolo di Ceglie Messapica, deceduto la notte di sabato scorso all'ospedale Perrino di Brindisi, dove era stato trasportato d'urgenza dopo un'incidente stradale avvenuto a Ceglie Messapica, in via Francavilla, intorno alle 22.30. L'uomo, mentre era a bordo del suo quad, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato finendo fuori strada. Sembra che la causa sia stata la rottura dell'asse posteriore.

A soccorrerlo, tra i primi passanti, l'imprenditore Rocco Menga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza l'uomo presso il nosocomio brindisino, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il 66enne era titolare di una azienda agricola in contrada Madonna Piccola, a Ceglie Messapica.