Incidente in periferia, scontro tra auto e doblò: ferito estratto dai vigili del fuoco

CEGLIE MESSAPICA - E' tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che si è verificato questo pomeriggio (giovedì 26 maggio 2022) in via Fedele Grande a Ceglie Messapica che ha coinvolto una Fiat Punto e un Doblò, alla periferia della città. Nell'impatto ha avuto la peggio il conducente del furgoncino rimasto incastrato nell'abitacolo ed estratto, comunque cosciente, dai vigili del fuoco giunti sul posto insieme ai sanitari del 118 e agli agenti della polizia locale di Ceglie Messapica.

Ferito ma senza gravi conseguenze, anche, il conducente della Punto protetto, però, dall'apertura dell'airbag. Nello scontro, avvenuto intorno alle 17, non è chiara la dinamica e spetterà alla polizia ocale occuparsi dei rilievi e risalire alle eventuali responsabilità. Entrambi i veicoli hanno subito notevoli danni. Problemi si sono registrati alla circolazione stradale, tanto che si è reso necessario bloccare temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.