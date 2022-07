Incidente "solitario" all’entrata della città, ferito il conducente

CELLINO SAN MARCO - Sono ancora in corso i rilievi da parte della polizia locale di Cellino San Marco per risalire alle cause dell'incidente che si è verificato intorno alle 17 di oggi (giovedì 28 luglio 2022) all'entrata della città. Una Alfa Romeo MiTo ha sfondato il cordone della rotatoria in via San Pietro andando a finire la corsa contro un palo della segnaletica. Ferito ma senza gravi conseguenze il conducente dell'autovettura. Sul posto oltre agli agenti della polizia locale anche i carabinieri.