Circonvallazione, incidente tra due auto: una si è ribaltata sul lato

ORIA - Incidente stradale sulla circonvallazione di Oria: due auto coinvolte. E' accaduto poco dopo le 21 di oggi, martedì 30 maggio 2023, in prossimità dell'incrocio che porta sulla provinciale per Torre Santa Susanna. Per cause ancora in fase di accertamento, un'Audi A3 e una Fiat Grande Punto si sono scontrate. L'Audi si è addirittura ribaltata su di un lato. Stando a quanto si apprende nell'immediatezza del sinistro, le condizioni degli occupanti non destano preoccupazione nonostante la spettacolarità dell'incidente. Sul posto i carabinieri della stazione di Oria e i sanitari del 118, con due ambulanze.