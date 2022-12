Auto si ribalta sulla provinciale: conducente condotto in ospedale

CISTERNINO - Un'auto si è ribaltata sulla provinciale. Il conducente è stato condotto in ospedale. E' accaduto intorno alle 5 di oggi, sabato 17 dicembre 2022, sulla strada che da Cisternino conduce alla frazione di Gravina, la strada provinciale 9. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, i carabinieri e il 118.

L'auto (una Bmw X2), per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata. Il conducente è stato preso in consegna dai sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'autovettura, bonificando l'impianto elettrico e del carburante, per evitare inneschi accidentali.