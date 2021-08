Incidente mortale all’alba di Ferragosto: conducente positiva ad alcool e droga

FRANCAVILLA FONTANA – E’ stata denunciata la conducente della Fiat Panda che all’alba di Ferragosto si è scontrata contro il pilone di un passaggio a livello, in un incidente costato la vita alla 20enne Laura Lacorte, di Ostuni. La 23enne alla guida del mezzo, anch’essa di Ostuni, è stata trovata positiva ai cannabinoidi e con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. A bordo dell’auto viaggiava anche una 21enne, sempre di Ostuni.

Il dramma si è consumato intorno alle ore 5:45, sulla strada provinciale che collega Manduria (Taranto) a Francavilla Fontana. La collisione con il muretto di cemento armato dell’attraversamento ferroviario non ha lasciato scampo alla 20enne, che occupava il sedile posteriore. Vani i soccorsi prestati dal personale del 118. Non corrono pericolo di vita, invece, la conducente e l’altra passeggera, entrambe condotte in ospedale. Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri della Radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana.

Trasportata in un primo momento presso l’obitorio della città degli imperiali, la salma successivamente è stata restituita alla famiglia. I funerali si svolgeranno alle ore 16:30 di lunedì (16 agosto) presso la parrocchia Santa Famiglia di Ostuni. La tragedia ha scosso profondamente la comunità ostunese. Laura frequentava la facoltà di Medicina dell’università di Bari. I messaggi di cordoglio si susseguono sulla bacheca Facebook della ragazza. “Eri sempre rispettosa – scrive un amico – di tutto e di tutti, donavi amore incondizionato ed avevi sempre il sorriso sulle labbra. Eri piena di vita e sorridevi alla vita stessa, vita che non ti ha sorriso e a soli 19 anni ti ha strappato con forza all’amore di tutti noi”.