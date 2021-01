Investimento nel centro abitato: deceduto anziano

BRINDISI - Non ce l'ha fatta il 73enne investito nel pomeriggio del 5 gennaio scorso al quartiere Sant'Elia a Brindisi. Era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi, poche ore fa il suo cuore ha cessato di battere. Fu centrato da un Suv mentre era fermo al centro della carreggiata in via Dalbono, stava rovistando in un tombino con l'ausilio del bastone. Un'ambulanza del 118 lo portò in codice rosso in ospedale, poche ore fa il decesso.