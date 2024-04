Donna investita da auto: è grave. Denunciata conducente, veicolo sequestrato

BRINDISI - Restano gravi le condizioni della 75enne, W.B., investita mentre attraversava la strada nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 26 aprile, all'incrocio tra via Appia e via Verona a Brindisi. La donna è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi. L'auto che l'ha colpita, una Fiat Punto, è stata posta sotto sequestro e trasferita nel deposito giudiziario della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico.

Per la conducente, risultata negativa agli esami tossicologici e alcolemici, è scattata la denuncia per lesioni gravi. Ritirata la patente di guida. Della ricostruzione della dinamica se ne sono occupati gli agenti della Polizia locale di Brindisi, al vaglio i fotogrammi delle telecamere installate nella zona. Si cerca l'occhio elettronico che potrebbe aver ripreso la scena dell'incidente per intero. L'impatto è stato violento, lo specchietto laterale del veicolo si è staccato finendo sotto un'auto parcheggiata a qualche metro di distanza. L'anziana colpita ha perso molto sangue. Portata d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi è stata ricoverata in Rianimazione.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui