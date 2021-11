Incidente in via Appia: spavento per una donna investita e un bambino

BRINDISI – Dopo il tamponamento, una donna viene investita mentre attraversava la strada. Si sono vissuti momenti di apprensione intorno alle ore 15:30 di oggi (lunedì 22 novembre) per una donna di 62 anni e un bambino di 10 anni coinvolti in un incidente avvenuto in via Appia, all’altezza della casa circondariale. La prima è stata investita. Il secondo ha sbattuto la testa sul parabrezza dell’auto a bordo della quale viaggiava: una Toyota Aygo. L’altro mezzo coinvolto nel sinistro è una lancia Ypsilon.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, una delle due auto si è fermata per consentire alla 62enne di attraversare la strada, quando è stata tamponata dall’altro veicolo. A quel punto la malcapitata è stata investita dalla macchina che si era stoppata per darle la precedenza. Sul posto si sono recate tre ambulanze e un’auto medica del 118. La donna e il bambino sono stati condotti presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Nessuno dei due, fortunatamente, versa in gravi condizioni. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Locale di Brindisi. Il traffico per alcuni minuti si è andato in tilt in una delle arterie principali della viabilità cittadina.