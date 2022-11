Incidente sulla superstrada: deceduti un uomo e una donna, quattro veicoli coinvolti

BRINDISI - Strada statale 379 in direzione Bari bloccata per due incidenti verificatisi nella mattinata di oggi, mercoledì 16 novembre, a poche centinaia di metri di distanza l'uno dall'altro. Uno presenta un bilancio più preoccupante: due persone sono rimaste incastrate nelle lamiere contorte, sul posto vigili del fuoco e ambulanza. Purtroppo un uomo e una donna non ce l'hanno fatta. In tutto sono 4 i veicoli coinvolti: una Jeep Compas, una Peugeot 3008 e due Tir. La coppia che ha perso la vita viaggiava sulla Peugeot, sono di Cavallno, Lecce. Il conducente della Jeep è stato estratto dall'abitacolo e portato in ospedale. Illesi i camionisti.

Da quanto si apprende si era verificato un rallentamento a causa del primo sinistro e successivamente un mezzo pesante ha tamponato i veicoli fermi a causa del primo incidente, ma ancora la dinamica è tutta da verificare.

Al momento in cui scriviamo la strada è ancora chiusa, all'altezza di Punta Penne, il traffico è stato deviato sulla litoranea "Apani-Punta Penne". Sul posto anche e squadre Anas e gli agenti della Polizia stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Articolo aggiornato alle 12.31 (due decessi e un ferito, strada chiusa)