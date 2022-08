Doppio tamponamento sulla statale, nessun ferito ma lunghe code

BRINDISI - Duplice tamponamento lungo la trafficata strada Statale 613 che collega Bari a Lecce, nel tratto che da San Pietro Vernotico porta a Brindisi, direzione nord.

Traffico paralizzato dalle 11 circa di oggi (sabato 20 agosto 2022) a causa di due incidenti, a poca distanza l'uno dall'altro, che hanno interessato cinque autovetture che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Brindisi, si sono tamponate, con esito non preoccupante per guidatori e passeggeri. Si tratta di una Ford Fiesta, Opel Corsa, Lancia Y, una Golf e una Bmw.

Il traffico ne ha, pesantemente, risentito con lunghe cose che stanno interessando il tratto di strada. Le auto sono state fatte deviare per Tuturano. Sul posto, anche, i sanitari del 118 per le cure del caso.