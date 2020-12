Auto investe motociclista e fugge: caccia al pirata della strada

FASANO - E' caccia al pirata della strada che questo pomeriggio ( 17 dicembre) intorno alle ore 14, in pieno centro a Fasano ha investito un motociclista e poi è scappato. L'incidente si è verificato in via Roma, all’altezza dell’incrocio con via Dante Alighieri. Alla guida delle due ruote una donna di Bari rimasta, lievemente, ferita e medicata sul posto dai sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni del sinistro, una Lancia Y, che si stava immettendo su via Roma da via Dante Alighieri, ha urtato contro la moto, facendo cadere a terra la donna. Il numero di targa dell'auto è stato, però, fornito alla Polizia locale, impegnata anche nei rilievi, da alcuni testimoni presenti alla scena. Ora gli agenti sono alla ricerca della persona alla guida della Lancia.