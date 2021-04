Auto contromano sulla Brindisi-Bari: due morti e un ferito

FASANO - Incidente mortale questa mattina (30 aprile 2021) sulla strada statale 16, all'altezza di Fasano. Un'auto che procedeva contromano, stando alle prime informazioni, è stata coinvolta in un impatto. Ci sono due persone anziane decedute. Sul posto gli agenti della polizia stradale e i soccorritori del 118.

I due anziani, due coniugi, procedevano a bordo della loro auto, una Hyundai. Hanno imboccatto contromano - stando alle testimonianze di altri automobilisti - la statale. Un giovane, a bordo di una Mini, è stato travolto. Non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Il traffico è stato bloccato in direzione nord.

Dalle prime informazioni, sembra che i due anziani a bordo della Hyundai avessero imboccato la statale già in territorio di Monopoli, procedendo in senso di marcia contrario. Alcune chiamate sarebbero giunte alle forze dell'ordine da altri automobilisti. Un'auto della polizia stava recandosi sul posto per verificare la segnalazione. Ma è stato tutto inutile, non c'è stato tempo.

Articolo aggiornato alle 09:55