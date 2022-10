Incidente stradale tra due auto: due feriti trasportati in ospedale

FASANO - E' di due feriti, trasportati in ospedale, il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 ottobre, nei pressi di Speziale, frazione di Fasano. Stando alle prime informazioni, due auto - un'Alfa Mito e una Volkswagen Golf -, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate sul rettilineo, la ex statale 16 che da Ostuni conduce a Fasano attraversando vari centri abitati.

Uno dei mezzi ha avuto la peggio, ribaltandosi su un fianco e finendo contro un muretto a secco, come si evince dalle foto pubblicate in questa pagina. Due persone, soccorse dai sanitari del 118, sono finite in ospedale, coscienti. Sul posto, i vigili del fuoco e la guardia di finanza, per la viabilità. Accertamenti sulla dinamica esatta e rilievi sono a cura degli agenti della polizia locale di Fasano.