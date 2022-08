Scontro tra due auto sulla Statale 16, una si ribalta: ferito in ospedale

FASANO - Paura ieri sera (sabato 27 agosto 2022) lungo la Statale 16 Adriatica per un'incidente avvenuto all'altezza di Fasano. Poco prima delle 22.30 due auto, una Volkswagen Passat e una Fiat Panda sono entrate in collissione per cause in corso di accertamento. Nello scontro la Panda, appartenente ad un istituto di vigilanza, si è ribaltata.

Il conducente, lievemente ferito, è stato trasportato per accertamenti in ospedale dal personale del 118 accorso sul posto. L' intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni è valso a mettere la zona e le auto coinvolte in sicurezza bonificando l'impianto elettrico e carburante onde evitare inneschi d'incendio. Sul posto, anche, la pattuglia dei carabinieri.