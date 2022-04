Violento impatto sulla statale 172, ferito estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

FASANO – E' di tre feriti il bilancio di un violenti incidente stradale che si è verificato questa notte (domenica 10 aprile) intorno alle 2:30, sulla strada statale 172, all'altezza dell'incrocio che conduce dalla Selva di Fasano e al Canale di Pirro. Per cause in corso di accertamento, due auto, una Fiat Grande Punto e una Volkswagen Golf sono entrate in collisione.

Sul posto i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni che ha dovuto estrarre un giovane dalle lamiere. Tutti gli occuoanti delle auto, rimasti feriti, sono stati trasportati presso l’ospedale Perrino di Brindisi. I vigili del fuoco hanno, inoltre, provveduto a mettere in sicurezza le due auto e i luoghi e alla bonifica dell' impianto elettrico e del serbatoio.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fasano.