Investito mentre andava in bici: Comunità africana vicina alla famiglia di Raffaele

Donato un mazzo di fiori ai familiari del 14enne: "Toppe tragedie su quella strada che hanno avuto come vittime anche molti giovani lavoratori della comunità che viaggiavano in bici"

CAROVIGNO - Un fascio di fiori bianchi come simbolo di vicinanza alla famiglia del piccolo Raffaele Laghezza, investito sulla provinciale che collega i Comuni di San Vito dei Normanni e Carovigno mentre andava in bici. E' il gesto della Comunità africana e del suo presidente, Drissa Kone, alla famiglia del 14enne deceduto mercoledì 15 giugno. “La Comunità africana esprime la sua solidarietà alla famiglia del piccolo Raffaele - ha spiegato Drissa Kone - troppe tragedie su quella strada che hanno avuto come vittime anche molti giovani lavoratori, che viaggiavano in bici, della stessa Comunità africana. Che giustizia sia fatta”.

Raffaele Laghezza avrebbe spento 14 candeline il prossimo 17 luglio. Mercoledì 15 giugno, mentre procedeva in sella alla sua bici, è stato investito da una Renault Megane condotta da un uomo di 40 anni residente a Ostuni. Vani i tentativi di rianimazione praticati dal personale del 118. Raffaele non ha mai ripreso i sensi dopo il terribile impatto. L'ultimo saluto di famiglia, amici e dell'intera comunità venerdì 18 giugno presso la chiesa del Carmine.