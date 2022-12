Auto fuori strada sulla provinciale: un uomo in codice rosso

FRANCAVILLA FONTANA - Un'auto è uscita fuori strada sulla provinciale che collega Francavilla Fontana a Villa Castelli: un uomo in codice rosso. E' accaduto sulla sp 50, intorno alle 22:30 di lunedì 5 dicembre 2022. Sul posto una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Francavilla Fontana.

L'autovettura, una Kyron, ha terminato la corsa in un canalone. I vigili del fuoco hanno estratto un uomo dall'auto e, insieme ai sanitari del 118, hanno prestato le prime cure. L'uomo è stato trasportato subito all'ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza dell'auto e dell'intera area.