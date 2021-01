Con la moto contro un auto, 17enne muore dopo una settimana in coma

Lo schianto sabato scorso su via San Francesco. La procura di Brindisi procede per omicidio stradale

FRANCAVILLA FONTANA - Non ce l'ha fatta il 17enne Antonio Chirulli, vittima di un incidente stradale verificatosi sabato scorso, intorno alle 21, in via San Francesco. Il ragazzo è deceduto questo pomeriggio, sabato 23 gennaio, al Perrino di Brindisi. Alessio Chirulli era a bordo della sua 125 insieme ad un amico, Ivan Di Palmo, e per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Francavilla Fontana, la sua due ruote si è scontrata, violentemente, con un'auto. Nell'impatto la moto è finita sull'altro lato della strada e i due ragazzi sbalzati sull'asfalto.

Seppur cosciente all'arrivo del 118, Alessio Chirulli fu trasportato in ospedale in gravi condizioni, compreso un arresto cardiaco, finendo in coma. La situazione si è complicata fino al decesso avvenuto oggi. La famiglia di Alessio Chirulli ha acconsentito alla donazione degli organi. La Procura di Brindisi, però, vuole vederci chiaro e procede per omicidio stradale. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Alfredo Manca.