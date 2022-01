Tamponamento sulla provinciale: un uomo muore sul colpo

FRANCAVILLA FONTANA - Ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi, lunedì 17 gennaio 2022, un uomo di 59 anni di Francavilla Fontana. E' finito contro un albero a causa di un tamponamento. L'impatto è avvenuto sulla provinciale che da Carosino porta alla Città degli Imperiali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, i vigili del fuoco e il 118. Stando alle prime informazioni, l'altro conducente non ha riportato ferite serie.

La dinamica è stata ricostruita in questi termini: la vittima, a bordo di una Renault Modus, è uscita da una strada laterale nei pressi di contrada Cantagallo per immettersi sulla provinciale. Una Volkswagen Golf che sopraggiungeva l'ha tamponata. La Renault è finita fuori strada impattando contro un albero. L'uomo è morto sul colpo. Stando ai rilievi, non portava la cintura di sicurezza, ma è stato trovato solo il gancio inserito, che disattiva l'allarme della stessa cintura.