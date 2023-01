Incidente sulla provinciale, quattro feriti: una ragazza in gravi condizioni

FRANCAVILLA FONTANA - Incidente sulla provinciale che da Francavilla Fontana conduce a Sava, paese in provincia di Taranto. E' accaduto poco dopo lo scoccare della mezzanotte. Teatro, la strada provinciale 53. Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio il guidatore di un'auto - una Fiat Stilo - ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha impattato dapprima contro un muretto posizionato sul ciglio della strada, per poi uscire dalla sede stradale e terminare la propria corsa contro un albero. L'auto era occupata dal guidatore, più tre giovanissimi passeggeri, tutti originari del Tarantino. Sul posto, oltre al personale del 118, si sono recati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Prestate le prime cure, i feriti - tutti e quattro - sono stati trasportati presso gli ospedali di Brindisi e Taranto. Stando a quanto si apprende, una giovanissima versa in gravi condizioni. I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause dell'incidente autonomo e chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Articolo aggiornato alle 13:00 (modello auto)