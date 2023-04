Incidente sulla provinciale per Sava, auto si ribalta: due feriti in ospedale

FRANCAVILLA FONTANA - Incidente tra due auto sulla provinciale. Una di esse si è ribaltata più volte. Ci sono due feriti. E' successo questa mattina, giovedì 13 aprile 2023, intorno alle 7:30, sulla provinciale che da Francavilla Fontana conduce a Sava (in provincia di Taranto), nei pressi dell'incrocio per Carosino.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture sono rimaste coinvolte nel sinistro. Come si evince dalle foto pubblicate, l'impatto è stato violento, un'auto si è ribaltata più volte terminando la propria corsa nelle campagne. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere le persone incastrate. Due feriti sono stati trasportati dal 118 presso l'ospedale di Brindisi per accertamenti.