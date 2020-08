Investe anziano ciclista e non si ferma per soccorrerlo, denunciata

FRANCAVILLA FONTANA - E' stata denunciata per lesioni personali colpose ed omissione di soccorso una donna 45enne di Francavilla FOntana che la mattina del 6 luglio scorso ha investito con la sua auto un anziano ciclista senza fermarsi a prestare soccorso. Per cause ancora in corso di accertamento, la donna intorno alle 10:30 in una via del centro abitato di Francavilla Fontana, si è scontrata con il ciclista che è caduto per terra, e si è dileguata.

L'uomo, un 66enne del posto, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Francavilla dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili con una prognosi di 30 giorni. Due giorni dopo l'incidente, l'8 luglio, l'anziano si è recato per sporgere denuncia e dagli accertamenti effettuati dai carabinieri della locale stazione si è risaliti alla 45enne, denunciata in stato di libertà.