Scontro tra auto, due persone trasportate in ospedale

E' accaduto questa mattina, sabato 29 maggio, intorno alle 10:30, in contrada Caniglie. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e sanitari del 118

FRANCAVILLA FONTANA - Sono stati trasportati al Perrino di Brindisi i conducenti delle due auto che questa mattina, sabato 29 maggio 2021, intorno alle 10:30, si sono scontrate in contrada Caniglie, nelle campagne di Francavilla Fontana. Si tratta di un Opel Corsa e un Opel Agila finite fuori strada, riportando non pochi danni. Sul posto la polizia locale che, attraverso i rilievi, ricostruirà la dinamica dell'incidente, i vigili del fuoco della locale stazione impegnati a mettere in sicurezza le autovetture e i sanitari del 118 che hanno soccorso entrambi i feriti.