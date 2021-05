Auto ribaltate e muretto sfondato: spaventoso scontro sulla provinciale

FRANCAVILLA FONTANA - Incidente stradale intorno alle 7 di questa mattina, lunedì 3 maggio 2021, sulla provinciale che collega Francavilla Fontana a Ceglie Messapica, all'altezza di contrada Bax. Due auto, una Fiat Punto ed una Citroën C3, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate fino a ribaltarsi.

La Fiat Punto, che proveniva da Francavilla Fontana, durante l'impatto è finita contro il muro di cinta di una abitazione, sfondandolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la pattuglia dei carabinieri di Francavilla. Non si registrano feriti.