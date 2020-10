Scontro alla zona industriale, giovane motociclista perde la vita

FRANCAVILLA FONTANA - Un violento impatto tra un'auto ed una moto alla zona Pip di Francavilla Fontana siè verificato intorno alle 11.45 di oggi, domenica 25 ottobre. A pardere la vita un giovane motociclista, 24 anni, dipendente di una azienda locale, che sarebbe molto sul colpo.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale della Città degli Imperiali, la moto di grossa cilindrata avrebbe impattato con una Jepp nei pressi del Centro Casalinghi. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla.

Seguono aggiornamenti