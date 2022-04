Incidente in moto: nel pomeriggio l'ultimo saluto a Davide Rucco

BRINDISI – Oggi (lunedì 4 aprile) l’ultimo saluto a Davide Rucco. Alle ore 16, presso la chiesa di San Leucio, al rione Minnuta, si svolgeranno i funerali del brindisino che a soli 22 anni ha perso la vita a seguito del terribile incidente avvenuto sabato pomeriggio in via Martiri delle Fosse Ardeatine. La salma sarà trasportata dalla camera ardente già allestita nei pressi della parrocchia. Il dolore per una vita spezzata nel fiore degli anni ha lasciato il segno in tutta la città. Numerosi i messaggi di cordoglio postati sui social network da amici del ragazzo e da comuni cittadini colpiti dalla tragedia.

Il dramma si è consumato all’altezza della rotatoria da cui si accede al rione Bozzano, nei pressi del maxi cinema Andromeda. Rucco era alla guida della sua moto Ktm. In via Martiri delle Fosse Ardeatine, proveniente dal rione Commenda, per cause da accertare è andato a sbattere contro il lampione situato sul marciapiede. La corsa dei veicolo è proseguita per circa 30 metri, fino allo scontro con il cordolo di un altro marciapiede, ad angolo con via Gibilterra. Subito soccorso da alcuni passanti, il ragazzo è stato trasportato in ospedale da personale del 118, con gravi lesioni alle gambe. Presso l’ospedale Perrino è stato sottoposto a intervento chirurgico e poi ricoverato in Rianimazione, ma nel corso della notta il suo cuore si è fermato. Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Locale.