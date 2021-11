Tragico impatto contro un albero: mercoledì l'ultimo saluto a Ilaria

MESAGNE - Domani (mercoledì 17 novembre), l’ultimo saluto a Ilaria Morleo. Le esequie della 25enne di Torre Santa Susanna, tragicamente morta la sera di lunedì a seguito di un terribile incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, si svolgeranno presso la chiesa Madre di Torre, partendo dalla casa della ragazza, in via dell’Estinta. La comunità torrese si è stretta intorno ai genitori e al fratello della 25enne.

Ilaria era alla guida di una Citroen C3 finita contro un albero di ulivo. L'impatto non le ha lasciato scampo. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale di Mesagne competenti per territorio e ambulanze del 118, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

In tarda serata, dopo tutti i rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica, la salma della giovane donna è stata portata nell'obitorio del cimitero di Mesagne. Nel pomeriggio di oggi è arrivato il nulla osta del pm per la restituzione alla famiglia.

Il cordoglio della Polizia locale di Mesagne

Nota del comandante della Polizia locale di Mesagne Teodoro Nigro: "Partecipo alla famiglia Morleo ed alla vicina comunità di Torre Santa Susanna il mio personale e sentito cordoglio per la sfortunata e molto prematura perdita della giovane Ilaria vittima , suo malgrado, di un tragico sinistro stradale nella serata di ieri".

"Fatti di cronaca così sciagurati creano momenti di profondo dolore anche al personale della polizia locale che, per lavoro, interviene su strada con la speranza di non dover mai corrispondere a gravi lutti come quello che ha funestato la serata di ieri. Giungano le mie condoglianze anche in rappresentanza del Corpo la Polizia Locale di Mesagne".

A Torre bandiera a mezz'asta

ll Comune di Torre Santa Susanna ha disposto l'esposizione a mezz'asta della bandiera italiana col fiocco nero e della bandiera europea, come partecipazione della intera Comunità Torrese al lutto per la perdita della giovane Ilaria Morleo.

Articolo aggiornato alle 12.41 di martedì 16 novembre (lutto a Torre)