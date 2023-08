Furgone contro scooter nel centro abitato: giovane in ospedale in codice rosso

TORRE SANTA SUSANNA - Furgone contro scooter nel centro abitato: un giovane finisce in ospedale in codice rosso. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 agosto, a Torre Santa Susanna all'incrocio tra via XXV Luglio e via Coniugi Curie. Sulla dinamica del sinistro indagano gli agenti della Polizia locale, alla base dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza. A bordo del furgone, intestato a una ditta di pulizie, c'erano conducente (di Erchie) e passeggero, che sono rimasti illesi. Ad avere la peggio il giovane a bordo dello scooter: è finito rovinosamente per terra riportando fratture in diverse parti del corpo. E' stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brinidisi in codice rosso e poi trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita ma saranno ulteriori approfondimenti diagnostici a fare chiarezza sulle condizioni di salute.