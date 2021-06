Furgone investe ciclista: pensionato in codice rosso in ospedale

CAROVIGNO - Tamponamento sulla complanare della 379 (Brindisi-Bari) nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 giugno: un uomo di 77 anni di Brindisi è finito in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono critiche. Viaggiava a bordo di una bicicletta quando è stato investito da un furgone condotto da un 55enne di Ostuni. L'incidente si è verificato all'altezza di Torre Santa Sabina, marina di Carovigno. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 si sono recati gli agenti della Polizia locale di Carovigno e lo stesso comandante Lorenzo Renna che si sono occupati della ricostruzione della dinamica del sinistro. Il conducente del furgone è rimasto illeso, il ciclista, invece, è statoportato a sirene spiegate al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. I mezzi sono stati sequestrati così come il telefono cellulare del conducente del furgone.