Incidente sulla superstrada: furgone tampona Tir e viene trascinato per decine di metri

BRINDISI - Momenti di tensione nella mattinata di oggi, venerdì 1 ottobre, sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce: all'altezza di Tuturano un furgone Citroen Berlingo ha tamponato un Tir ed è rimasto agganciato allo stesso. E' stato trascinato dal mezzo pesante per una cinquantina di metri. L'impatto è stato così violento che sono scoppiati entrambi gli airbag.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi da un'ambulanza del 118. Secondo le prime informazioni non versa in gravi condizioni. Sul posto si è recata anche una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità. Il furgone è stato rimosso dal carro attrezzi della ditta Tarantini, il Tir invece che ha subito un danneggiamento al tubo dei freni è rimasto sul posto per essere riparato in loco.