Furgone tampona Pullman: paura sulla statale, traffico rallentato

CAROVIGNO - Due veicoli danneggiati, un ferito e traffico rallentato per alcune ore. E' questo il bilancio di un incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi, martedì 7 dicembre, sulla strada statale 16 che collega Ostuni a Carovigno che ha visto impegnati gli agenti della Polizia locale di Carovigno, competenti per territorio, fino alla tarda serata.

Un furgone Fiat Ducato, condotto da un 24enne di Brindisi, ha tamponato un Autobus di una compagnia privata condotto da un 64nne di Carovigno. Entrambi i veicoli procedevano in direzione Ostuni, l'impatto è avvenuto durante una manovra di svolta a sinistra da parte del pullman all'altezza di contrada Parco Grande. All'interno c'era solo l'autista. Il furgone si è danneggiato gravemente nella parte anteriore. Fortunatamente il conducente non ha riportato conseguenze preoccupanti. Per lui solo tanta paura.