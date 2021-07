Furgone che trasportava barca si ribalta: disagi sulla superstrada

FASANO - Un furgone che trasportava una barca si è ribaltato sulla superstrada per Brindisi all'altezza di Fasano, nel pomeriggio di oggi lunedì 26 luglio. Disagi alla circolazione stradale, entrambi i veicoli hanno occupato la corsia di sorpasso. Da quanto si apprende ci sono feriti. Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia stradale che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità. Libera la corsia di marcia, le cause che hanno fatto perdere il controllo del furgone al conducente non sono ancora chiarite. Il traffico sulla statale in direzione Sud è intenso, nel tratto interessato dall'incidente si sono formate lunghe code.