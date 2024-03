Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: perde la vita una 50enne

BRINDISI - Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 15 di oggi, mercoledì 20 marzo, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, all'altezza dell'ex base Usaf. Purtroppo una 50enne di San Michele Salentino alla guida di una Toyota Yaris ha perso la vita. Coinvolte altre due persone, marito e moglie di San Vito a bordo di una Opel Corsa. Trasportati in ospedale per le cure mediche, la donna verserebbe in gravi condizioni

Al vaglio le cause dell'accaduto. Il sinistro ha determinato prima una lunga coda di mezzi sulla provinciale e poi il blocco della strada. Sul posto sono attualmente presenti i vigili del fuoco, la polizia locale e il soccorso Pissta.

Seguiranno aggiornamenti

