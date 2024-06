Grave incidente sulla superstrada: moto in fiamme, giovane in Rianimazione

BRINDISI - Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi: all'altezza dello svincolo per Pantanagianni (Carovigno) una moto e un'auto si sono scontrate violentemente, sembrerebbe si sia trattato di un tamponamento. Il motociclista è stato sbalzato via dalla sella, finendo sull'asfalto. Il veicolo a due ruote ha preso fuoco.

La strada in direzione sud è stata chiusa al traffico precisamente “Egnazia e delle Terme di Torre Canne”, al km 30. Il traffico è temporaneamente deviato in complanare. Precisa Anas in una nota.

In molti si sono fermati per prestare soccorso, il rogo ha provocato una colonna di fumo nera visibile da decine di km di distanza. Sul posto, oltre a sanitari del 118 e vigili del fuoco, si sono recati gli agenti della Polizia stradale e personale Anas. Il motociclista, 33enne, è stata portato in ospedale in codice rosso, e ricoverato in Rianimazione, le sue condizioni sono critiche. Alle 11.54 la strada è stata riaperta.

Articolo aggiornato alle 11.58 (strada riaperta)

