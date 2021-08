Impatto tra auto e moto alla Commenda: motociclista in ospedale

BRINDISI - Si trova in osservazione presso l'ospedale Perrino di Brindisi, il motociclista che questa mattina, lunedì 23 agosto, in sella al suo Liberty 125, ha impattato contro con una Renault Modus. Secondo quanto ricostruito in una prima fase dalla polizia locale, poco prima delle 6:30, la Renault Modus, guidata da un uomo, stava per svoltare su via Imperatore Costantino quando è stata sorpassata dalla motocicletta. L'impatto è stato inevitabile. Il conducente dell'auto non ha riportato conseguenze mentre il motociclista è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso per le prime cure. Era comunque vigile.