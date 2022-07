In due sul monopattino: fratellini investiti mentre andavano al parco

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è temuto il peggio nella serata di oggi, giovedì 21 luglio, in via Brindisi a San Pietro Vernotico dove due fratellini, di 12 e 8 anni, sono stati investiti da un'auto mentre si recavano al vicino parco giochi. I piccoli sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e portati al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Da quanto si apprende le loro condizioni non sono preoccupanti.

Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si è recata una pattuglia della Polizia locale e una dei carabinieri. Da quanto si apprende il monopattino con a bordo i due fratelli è stato centrato in pieno mentre il guidatore svoltava a sinistra (proveniente da via Santa Caterina da Siena) in direzione parco giochi. L'auto, una Lancia Y, condotta da un giovane del posto, procedeva in via Brindisi in direzione centro.

In seguito all'impatto, da quanto racconato alcuni testimoni, i due sono caduti rovinosamente per terra e il monopattino è finito sul parabrezza prima di incastrarsi sotto l'auto. Per fortuna per tutti si è trattato solo di tanta paura.